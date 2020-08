Firenze: controlli della polizia in via Palazzuolo, San Jacopino, Cascine. Fermi e sequestri (Di giovedì 13 agosto 2020) Durante i controlli, coordinati dal Primo Dirigente della polizia di Stato, Roberto Sbenaglia, gli agenti, con l’ausilio delle unità cinofile della Questura di Firenze hanno rinvenuto e sequestrato nel parco delle Cascine oltre 50 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, nascosti sotto terra e tra le siepi Leggi su firenzepost

FirenzePost : Firenze: controlli della polizia in via Palazzuolo, San Jacopino, Cascine. Fermi e sequestri - simonegianfaldo : RT @SanJacopino: #controlli @poliziadistato @QuesturaFirenze i cittadini ringraziano - SanJacopino : RT @SanJacopino: #controlli @poliziadistato @QuesturaFirenze i cittadini ringraziano - SanJacopino : #controlli @poliziadistato @QuesturaFirenze i cittadini ringraziano - Nicola_Firenze : RT @MMmarco0: Scontro tra governo e regioni. Metà dei presidenti di regione non vogliono controlli più stringenti su stabilimenti e discote… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze controlli Firenze: controlli della polizia in via Palazzuolo, San Jacopino, Cascine. Fermi e sequestri Firenze Post Firenze: controlli della polizia in via Palazzuolo, San Jacopino, Cascine. Fermi e sequestri

FIRENZE – Controlli della Polizia di Stato tra via Palazzuolo, San Jacopino e le Cascine. Ieri pomeriggio, 12 agosto, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del terri ...

Toscana, discoteche nuove regole anti-Covid

Anticipata martedì, la stretta anticovid della Regione sulle discoteche è arrivata ieri: la misurazione della febbre, impedendo l'ingresso a chi ha più di 37,5 gradi, e la registrazione di chi entra a ...

FIRENZE – Controlli della Polizia di Stato tra via Palazzuolo, San Jacopino e le Cascine. Ieri pomeriggio, 12 agosto, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del terri ...Anticipata martedì, la stretta anticovid della Regione sulle discoteche è arrivata ieri: la misurazione della febbre, impedendo l'ingresso a chi ha più di 37,5 gradi, e la registrazione di chi entra a ...