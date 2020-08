Fifa 21 Carriera Allenatore: scopri tutte le novità! (Di giovedì 13 agosto 2020) Con il rilascio del primo trailer di Fifa 21 sono arrivate anche le prime informazioni ufficiali sul gioco, incluse quelle relative alla Carriera Allenatore. Il 13 agosto alle ore 17 EA Sports rilascerà Pitch Notes, note degli sviluppatori dettagliate per illustrare tutte le modifiche e contestualmente verrà pubblicato anche un trailer dedicato a tale modalità: … L'articolo Fifa 21 Carriera Allenatore: scopri tutte le novità! proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

