F1, Bottas: “Blocco del Party-mode? Meno sorpassi” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Dal mio punto di vista, se per tutta la gara ci fosse la stessa modalità di motore per tutti, ci sarebbero Meno sorpassi. Questo perché tutti si limiterebbero a gestire le stesse modalità, invece di ‘giocarci’ e di massimizzare la situazione, a volte usando più potenza, a volte Meno”. Queste le dichiarazioni di Valtteri Bottas sulla diatriba legata al Party-mode. Poi la conclusione: “Sapere quanto gli altri costruttori possono effettivamente guadagnare quando utilizzano la piena potenza in qualifica – e se noi stiamo effettivamente guadagnando di più o di Meno – è impossibile – ha sottolineato il finlandese – non ci facciamo prendere dal panico. Se il regolamento arriverà, allora ... Leggi su sportface

