Coronavirus: in Spagna quasi 3.000 nuovi contagi (Di giovedì 13 agosto 2020) Nuovo balzo dei contagi da Coronavirus in Spagna: sono 2.935 in 24 ore, in netto rialzo rispetto ai 1.690 del giorno prima. Madrid è la comunità più colpita, con 842 nuove infezioni. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali, secondo quanto riporta El Pais. Il bilancio complessivo si aggiorna a 337.334 casi, con 28.605 vittime, 70 nell’ultima settimana, 26 rispetto a ieri.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

