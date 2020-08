Cavallo morto in Reggia di Caserta, ?sindaco: «Irregolarità, via la licenza» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Cavallo morto ieri alla Reggia di Caserta mentre trasportava una carrozza non era quello autorizzato al trasporto. A scoprirlo sono stati gli accertamenti amministrativi eseguiti dopo il fatto... Leggi su ilmattino

