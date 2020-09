Calciomercato 13 agosto| Juve, dalla Spagna: CR7 offerto al Barcellona, ma… (Di giovedì 13 agosto 2020) Calciomercato 13 agosto- Stagione pronta a chiudere i battenti con la fase finale di Europa League e Champions League, poi le squadra avranno modo di concentrarsi totalmente in vista della… Questo articolo Calciomercato 13 agosto Juve, dalla Spagna: CR7 offerto al Barcellona, ma… è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, nuova offerta per #Tonali - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | E' caccia a #Olivieri: #Empoli in prima fila per l'ala bianconera ??… - DiMarzio : La #Fiorentina anche su #Roca dell'#Espanyol - SaxSan2 : 'Il 31 agosto saremo tutti felici' Con un anno di ritardo #Ancelotti sarà felice...! #Calciomercato - sportli26181512 : Napoli, doppio infortunio in Nazionale: stop per Meret e Insigne: Dopo il triangolare del 28 agosto tredici giocato… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato agosto Calciomercato estivo 2019: tutte le trattative e scambi del 30 agosto 2020 Virgilio Sport SKY - Il Cagliari tratta Ounas col Napoli: ecco quanto chiede De Laurentiis per la cessione

Adam Ounas obiettivo di mercato del Cagliari: l'esterno offensivo del Napoli piace alla società sarda per la prossima stagione. Non solo Sottil e Zappa (entrambi in chiusura tra stanotte e domani) per ...

Calciomercato Roma: Schick ai saluti, Dzeko-Milik in stallo

Esuberi, meno uno. Patrik Schick è un giocatore del Bayer Leverkusen. Non c'è ancora l'ufficialità, ma l'affare è stato ormai definito in tutti i dettagli, a partire da quelli economici che sono poi i ...

Adam Ounas obiettivo di mercato del Cagliari: l'esterno offensivo del Napoli piace alla società sarda per la prossima stagione. Non solo Sottil e Zappa (entrambi in chiusura tra stanotte e domani) per ...Esuberi, meno uno. Patrik Schick è un giocatore del Bayer Leverkusen. Non c'è ancora l'ufficialità, ma l'affare è stato ormai definito in tutti i dettagli, a partire da quelli economici che sono poi i ...