Antonella Clerici “rimandata”: slitta inizio del suo programma (Di giovedì 13 agosto 2020) Antonella Clerici è stata rimandata dalla Rai. Il gran ritorno nell’azienda di Viale Mazzini subirà un ritardo rispetto al programma originale Antonella Clerici dovrà aspettare ancora qualche settimana rispetto al previsto prima di ritornare in Rai. Il suo programma “E’ Sempre Mezzogiorno”, infatti ha già subìto uno slittamento di ben 14 giorni rispetto ai programmi originali svelati alla presentazione dei palinsesti. Nessuna partenza il 7 settembre, quindi, bensì il 21 per il programma che prenderà il posto de “La Prova del cuoco”, che ha chiuso ufficialmente i battenti dopo 19 anni lo scorso mese di giugno. I motivi dello slittamento non sono stati ... Leggi su bloglive

infoitcultura : Antonella Clerici apre i casting per “E’ sempre mezzogiorno” - infoitcultura : Forum: Barbara Palombelli torna in diretta e sfida Antonella Clerici - infoitcultura : Antonella Clerici, la soddisfazione dopo tanta fatica: “La felicità” - clikservernet : Antonella Clerici e il lutto dell’amica Benedetta Rossi: “Come rivivere l’agonia” - Noovyis : (Antonella Clerici e il lutto dell’amica Benedetta Rossi: “Come rivivere l’agonia”) Playhitmusic - -