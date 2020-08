Vicenza: convalidato l’arresto del cubano preso per il collo dall’agente, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Questura di Vicenza ha avviato un'indagine interna per valutare l'operato dell'agente che, per bloccare un 21enne, poi arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lo ha afferrato con una presa al collo Leggi su firenzepost

MediasetTgcom24 : Vicenza, convalidato arresto cubano preso al collo da un poliziotto #vicenza - repubblica : Vicenza, convalidato l'arresto del ragazzo preso per il collo da un poliziotto [aggiornamento delle 13:05] - Corriere : Vicenza, arresto convalidato per il ragazzo fermato con la presa al collo. Indagine interna sull’agente - clikservernet : Vicenza, scatta l’indagine interna della Polizia sul fermo con presa al collo di un ragazzo. Arresto convalidato: a… - Maurizincazzato : Vicenza, convalidato arresto del ragazzo preso per il collo da un poliziotto. Il giovane: 'Mi ha ag…… -