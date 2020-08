Tragico schianto nella notte: auto in un una scarpata, morti cinque ragazzi (Di mercoledì 12 agosto 2020) cinque ragazzi, di cui quattro minorenni, sono morti nella notte di oggi, mercoledì 12 agosto 2020, in un incidente stradale avvenuto sulla strada che conduce al Colle Fauniera, nel comune di ... Leggi su torinotoday

La comitiva di nove ragazzi era salita in quota, con ogni probabilità, per osservare il cielo stellato, in una delle notti di stelle cadenti. Alla base del terribile incidente, forse una disattenzione ...Federico Pisani perse la vita assieme alla fidanzata Alessandra nella notte del 13 febbraio 1997: l'Atalanta gli ha intitolato la Curva dello stadio. Sono le 2 del mattino del 12 febbraio 1997. Un aut ...