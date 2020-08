Roma, proposto uno scambio all'Arsenal (Di mercoledì 12 agosto 2020) Commenta per primo La Roma guarda in casa Arsenal . Come scrive gazzetta.it , i giallorossi sono pronti a offrire il cartellino di Amadou Diawara , profilo molto gradito ai Gunners , per arrivare a Lucas Torreira . Leggi su calciomercato

caprioli_c : @CarloCalenda Non amo la ricerca del nome (lo ritengo azzeccato per esperienza e per le competenze nella governance… - COISPpolizia : (ANSA) ROMA, 12 AGO Nuovo bando di gara per la fornitura alle forze di polizia dei Taser, le pistole ad impulso e… - PoliticaIta : ??L’ex ministro e leader di Azione, Carlo Calenda, ha proposto Carlo Fuortes come candidato sindaco del centrosinist… -

MODENA – Narrazioni in voce semplice di fiabe della tradizione, spettacoli, performance, oltre a conferenze, concerti e momenti dedicati al gusto e altro ancora: tanti gli appuntamenti ideati ad hoc i ...

Un parco archeologico per Caere, nuova richiesta al ministro Franceschini

Di seguito pubblichiamo la lettera inviata dal geometra Massimo Saltamerenda contenente la richiesta di fondare un Parco archeologico: Egr. Ministro Dario Franceschini, perdoni la prego la mia insiste ...

