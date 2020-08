Roma. Firmato protocollo sulle relazioni sindacali (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale ha sottoscritto un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil sui temi legati alle politiche sociali. Il protocollo vuole affermare un modello avanzato di partecipazione e confronto, nell’interesse delle persone e della città, sulle materie afferenti alle Politiche Sociali e al Welfare di Roma Capitale, con l’obiettivo di un confronto che possa contribuire con ancora più forza all’efficientamento dei servizi e alla definizione di nuove iniziative con al centro le persone più fragili, anche in relazione alle difficoltà causate dall’emergenza Covid-19. Leggi su laprimapagina

Solano_56 : James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - angelomangiante : È Dan #Friedkin il nuovo proprietario della Roma. Finisce la gestione #Pallotta. Firmato l'accordo preliminare e g… - DiMarzio : #ASRoma-#Friedkin è fatta: firmato l'accordo preliminare. Il gruppo Friedkin è il nuovo proprietario del club giall… - IononDevo : @IlMonociglio @saltaluomo Se Gasperini lo scorso anno avesse firmato per la Roma, Perin andava con lui a Roma. Sono molto legati. - tcros : @FlyingAndrew91 @leosantacrux tutto questo per dire che io, vivendo, bevo, magno Roma da 30 anni. Da piazza Bologna… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Firmato

Siamo la Roma

Un metro e 94 centimetri d’altezza, 15 gol segnati nell’ultimo campionato turco. E’ l’identikit fisico e calcistico della nuova torre della Lazio, Vedat Muriqi. Si presenterà con questi numeri appena ...Niente fuochi d’artificio, nessuna festa in riva al mare. No ai falò in spiaggia. In questa estate stravolta dal coronavirus neanche il Ferragosto sarà lo stesso. Così per evitare assembramenti che po ...