Riparte da Reggio Calabria il tour del cantautore Michelangelo Giordano (Di mercoledì 12 agosto 2020) Durante il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, il cantautore Michelangelo Giordano è rimasto in costante contatto con i suoi fans attraverso i social, dove realizzava costantemente delle dirette streaming ed attraverso i quali aveva lanciato il suo canto di speranza intitolato “Tutto andrà bene” che, in pochi giorni, contava oltre 50.000 mila visualizzazioni. Poter suonare dal vivo in sicurezza, è come realizzare quel forte desiderio di tornare alla normalità, un segnale importante per ritrovare la tanto agognata serenità. La gioia ancora più grande per il cantore Michelangelo Giordano è quella di ritornare in concerto partendo proprio dalla città di Reggio Calabria con tre date nel mese di ... Leggi su laprimapagina

Strill_it : Il Teatro riparte dalla piazza a Cittanova. Sebastiano Lo Monaco in Io e Pirandello - Strill_it : A Cittanova il teatro riparte dalla piazza - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. ATAM: riparte il car sharing in tutta sicurezza) è stato pubblicato su: Tempo… - AstBir_official : Finita la festa a Reggio Calabria. L'@AstBir_official riparte per Belfast in aereo dopo aver recuperato il suo ulti… - ilmetropolitan : #ReggioCalabria, #ATAM: riparte il #carsharing in tutta sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Riparte Reggio Reggio Emilia Riparte: prorogata, con alcune novità, la scadenza del bando “I quartieri ripartono” Bologna 2000 Riparte da Reggio Calabria il tour del cantautore Michelangelo Giordano

Durante il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, il cantautore Michelangelo Giordano è rimasto in costante contatto con i suoi fans attraverso i social, dove realizzava costantemente delle dirette ...

Bando continuo

È stata prorogata al 21 settembre 2020 ore 12 la scadenza del bando ‘I quartieri ripartono’, promosso dall’Amministrazione comunale di Reggio Emilia per l’elaborazione di progetti di innovazione socia ...

Durante il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, il cantautore Michelangelo Giordano è rimasto in costante contatto con i suoi fans attraverso i social, dove realizzava costantemente delle dirette ...È stata prorogata al 21 settembre 2020 ore 12 la scadenza del bando ‘I quartieri ripartono’, promosso dall’Amministrazione comunale di Reggio Emilia per l’elaborazione di progetti di innovazione socia ...