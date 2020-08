Prysmian si conferma positiva dopo Buy di Equita (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Moderatamente positiva Prysmian, che scambia con un progresso dello 0,31%, sotto i massimi intraday. Il titolo beneficiava in mattinata del Buy di Equita che indica un TP di 21 euro. Nell’esprimere il giudizio, il Broker alcuni progetti in Australia e diverse opportunità di business nelle rinnovabili e nei cavi sottomarini, mentre a livello di aree geografiche, potrebbe esservi una evoluzione rispetto alle tradizionali aree europea e nordamericana. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend del gruppo specializzato nella produzione di cavi rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. Lo status tecnico di ... Leggi su quifinanza

