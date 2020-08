Nuoto, Pellegrini: “Non un gran tempo, ma serviva tornare a gareggiare” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Non è un grandissimo tempo, mi aspettavo di andare sotto dopo i 50 di ieri. È un punto di partenza, va bene così. L’adrenalina della gara mi è mancata, anche se in allenamento abbiamo provato a ricrearla nei fine settimana. Però non è la stessa cosa non avere avversari: ci serviva tornare a gareggiare“, il commento della ‘Divina’ Federica Pellegrini a Raisport dopo il 54.33 nei 100 stile libero del 57° Trofeo Settecolli Frecciarossa. Leggi su sportface

OA_Sport : Nuoto, Settecolli 2020: Federica Pellegrini fa suoi i 100 stile libero in scioltezza al Foro Italico - sportface2016 : #Nuoto, le dichiarazioni di Federica #Pellegrini dopo il titolo tricolore dei 100m stile libero #SetteColli… - OA_Sport : LIVE Nuoto, Settecolli 2020 in DIRETTA (12 agosto): forfait di Simona Quadarella negli 800 sl #settecolli #nuoto… - calalaruta : Cecilia, atleta @SOItalia nuoto argento europeo, con Federica Pellegrini primatista mondiale nei 200 ed europea ne… - sportface2016 : Federica #Pellegrini e Gregorio #Paltrinieri premiati al #SetteColli2020 -