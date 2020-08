MotoGP, GP d’Austria 2020, Viñales: “Pista difficile, ma sono fiducioso” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “A Brno non ho avuto le sensazioni migliori, ma quello che è successo finora non è importante. sono totalmente concentrato sul Gran Premio d’Austria e sono fiducioso, sappiamo che il circuito di Spielberg ha molte curve secche ed è importante avere una rapida accelerazione: è una pista difficile, lo scorso anno abbiamo fatto un buon lavoro ma abbiamo avuto molti problemi con il degrado delle gomme, una cosa su cui dobbiamo lavorare“. Queste sono le dichiarazioni del pilota Maverick Viñales, rilasciate in occasione delle interviste precedenti al Gran Premio d’Austria 2020, prossimo importante appuntamento di MotoGP. Leggi su sportface

