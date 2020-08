Morto in piscina | 20enne si tuffa davanti ai genitori e perde la vita (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un ragazzo Morto in piscina davanti agli occhi sconvolti dei suoi genitori. Il tutto è accaduto nel corso di una festa notturna. Un giovane è Morto in piscina nella notte tra il 10 e l’11 di agosto a Polignano a Mare, frequentatissima località di mare della provincia di Bari. La vittima aveva soltanto 20 anni … L'articolo Morto in piscina 20enne si tuffa davanti ai genitori e perde la vita è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

