Juve: De Ligt operato alla spalla, tornerà tra tre mesi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Compleanno insolito per Matthijs de Ligt. Il difensore olandese compie oggi 21 anni, ma proprio mentre la Juve lo celebrava su Twitter (“Accendete la luce, è il compleanno del nostro muro”), lui questa mattina è stato operato alla spalla. Intervento andato a buon fine, come comunicato dalla stessa società pochi istanti fa: “Questa mattina Matthijs de Ligt è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra, presso la clinica UPMC Salvator Mundi di Roma. L’intervento eseguito dal dottor Volker Mushal, coadiuvato dai dottori Bryson Lesniak e Fabrizio Margheritini, alla presenza del responsabile sanitario della ... Leggi su alfredopedulla

