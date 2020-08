Inter-Tonali, c'è il sì: affare in chiusura (Di mercoledì 12 agosto 2020) Vale più di una promessa: Tonali ha scelto l' Inter e ha chiesto al suo manager Bozzo di definire l'affare con Marotta . E' in vacanza, ma nei suoi ragionamenti ha già chiarito priorità e prospettive. ... Leggi su corrieredellosport

Sport_Mediaset : Tutti vogliono #Tonali: il #Milan ci riprova ed è braccio di ferro con l'#Inter. #SportMediaset #calciomercato - GoalItalia : L'Inter resta in pole per Tonali ???? Il Milan prova l'inserimento ???? La Juventus non entrerà in corsa ? [… - AlfredoPedulla : #Tonali: deadline #Inter-#Brescia per chiudere subito dopo #EuropaLeague che l’Inter spera finisca il più tardi pos… - MilanWorldForum : Tonali: il Milan ci ha provato, ma... -) - sportli26181512 : Inter-Tonali, c'è il sì: affare in chiusura: Marotta ha in pugno il gioiello: trattativa da chiudere dopo l’Europa… -