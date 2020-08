Ghostbusters: la scena dei flussi incrociati senza effetti visivi nel video dal set (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sul web è stato condiviso un video in cui vediamo la celebre scena di Ghostbusters in cui i flussi si incrociano per la prima volta, senza gli effetti visivi. L'account YouTube ufficiale di Ghostbusters ha recentemente condiviso un divertente video dietro le quinte, in cui i fan possono vedere l'incrocio dei flussi senza effetti visivi. L'immagine mostra in parallelo ciò che è avvenuto sul set dell'opera diretta da Ivan Reitman e quello che invece è stato poi mostrato sul grande schermo. Vediamo così i protagonisti del film alle prese con un flusso di energia che in realtà non c'è, ed è curioso scoprire la ... Leggi su movieplayer

Ghostbusters: la scena dei flussi incrociati senza effetti visivi nel video dal set

Ghostbusters: ecco la scena dei flussi incrociati senza e con gli effetti speciali

Il canale ufficiale di Ghostbusters ospitato da YouTube ha pubblicato, qualche giorno fa, un interessante video. Nel filmato, che trovate nella parte superiore della pagina, potete vedere la scena del ...

