F1, Ferrari e Renault fanno ricorso contro la Racing Point (Di mercoledì 12 agosto 2020) PARIGI - La querelle legata alla Racing Point sta infiammando il paddock molto più delle vetture in pista. Dopo la penalizzazione inflitta alla scuderia britannica, non ritenuta però idonea da alcuni ... Leggi su corrieredellosport

sportface2016 : #Formula1, le decisioni di #Ferrari e #Renault contro #RacingPoint - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #F1, la #McLaren ritira il ricorso contro la #RacingPoint. Si spacca il fronte dopo il verdetto sul caso della copiatur… - Sport_Mediaset : #F1, la #McLaren ritira il ricorso contro la #RacingPoint. Si spacca il fronte dopo il verdetto sul caso della copi… - itschiaras : ovviamente dalla parte di renault e ferrari - AlphaLegend17 : @Gazzetta_it E sto pagliaccio perché non fa ricordo come Ferrari e Renault invece di parlare adesso? -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Renault

PARIGI – La querelle legata alla Racing Point sta infiammando il paddock molto più delle vetture in pista. Dopo la penalizzazione inflitta alla scuderia britannica, non ritenuta però idonea da alcuni ...PARIGI – Il caso legato alla Racing Point non sembra volersi sgonfiare ma anzi rischia di trascinarsi per buona parte del campionato. Dopo la penalizzazione inflitta al team di Lawrence Stroll, non ri ...