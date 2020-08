Ed Sheeran sarà papà: Cherry Seaborn è incinta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ed Sheeran diventerà papà. La moglie Cherry Seaborn infatti sarebbe in attesa del loro primo figlio, secondo quanto svelato dal Sun. Il tabloid britannico ha rivelato che la consorte del cantante è incinta e che partorirà alla fine dell’estate. La coppia avrebbe approfittato del lockdown e della permanenza nella tenuta nel Suffolk per dedicarsi al progetto di mettere su famiglia. Il sesso del piccolo non è ancora stato svelato, ma alcuni amici raccontano che Ed Sheeran sarebbe al settimo cielo all’idea di diventare papà. “Sono molto eccitati all’idea, ma hanno mantenuto un basso profilo sulla cosa – si legge sul tabloid -. Stanno facendo gli ultimi preparativi per la casa. Il bambino è atteso entro la fine ... Leggi su dilei

Prima la notizia di Zayn che sarà padre. Poi la notizia di Ed Sheeran che sarà padre. Il tempo vola proprio!

