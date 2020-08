Damante e Giulia De Lellis oggi “non sono più una coppia”: la situazione (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono più una coppia. A confermarlo è il magazine Chi che ha raggiunto il deejay veronese riportando le sue esternazioni nell’ultimo numero in edicola. Resta da capire se la rottura è totale oppure se c’è spazio per ricucire. oggi però il legame si è sfilacciato perché qualcosa si … L'articolo Damante e Giulia De Lellis oggi “non sono più una coppia”: la situazione proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

MondoTV241 : Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. Il settimanale CHI lancia la bomba #giuliadelellis… - 361_magazine : Crisi per i #Damellis - Antonie34106935 : @ducati78 Giulia è solo in vacanza con amici, come fara' tra poco Damante. Rivedremo un deja vi, come gli altri an… - Scilvietta : - donatda : #Repost -