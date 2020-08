Covid, in Brasile oltre 101 mila morti mentre in Usa si superano i 5 mila contagi (Di mercoledì 12 agosto 2020) In Brasile sono 101.752 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus. Diminuiscono leggermente i casi negli Usa mentre tre vaccini entrano finalmente in fase finale. I dati sono della Johns Hopkins University, mentre lo stato brasiliano di Parana si dice interessato al vaccino annunciato ieri dalla Russia. Jorge Callado, direttore … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Mentre nel mondo la pandemia da Covid-19 continua la sua marcia al momento inarrestabile, toccando il traguardo di 20.284.882 contagi accertati (di cui 12.585.473 tornati negativi) nonché di 741.126 m ...

I 10 Paesi con più contagi in 24 ore

Secondo quanto riporta l’Oms attualmente l’India è il paese con più casi, oltre 53mila in un solo giorno. Seguono gli Stati Uniti, oltre 47mila e il Brasile oltre 23mila. Tra le 10 nazioni più colpite ...

