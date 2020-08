Corona virus: Italia, 13791 attualmente positivi a test (+230 in un giorno) con 35225 decessi (10) e 202697 guariti (236). Totale di 251713 casi (481) Dati della protezione civile (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 13791 attualmente positivi a test (+230 in un giorno) con 35225 decessi (10) e 202697 guariti (236). Totale di 251713 casi (481) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, 13791 attualmente positivi a test (+230 in un giorno) con 35225 decessi (10) e… - Alessan26877770 : Ascoltate questo grande medico. Hanno tolto idrossiclorochina, epifarina e altre medicine per curare il corona-vir… - CottiBorron1 : RT @GsSargenti: @AnnaLeonardi1 Se veramente non sapete la differenza tra un vaccino per malattie come la poliomielite o il, vaiolo, cioè ma… - safeincats : @xFister lunedì ho ordinato una corona e il barman mi ha fatto 'corona senza virus?? xDxDxD' - xkingslayerr : Dovevano passare “subito dopo le 3” SONO LE 5 CAZZO madonna non vedo l’ora di andarmene da questo paesino di merda… -