Caso Raggi, arriva il voto su Rousseau: il M5s deve decidere se eliminare la regola del doppio mandato (nei comuni) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tornano le votazioni su Rousseau. A un giorno dall’annuncio della ricandidatura di Virginia Raggi come sindaca di Roma, la base del Movimento 5 Stelle voterà domani 13 agosto, a livello nazionale, su due quesiti. Uno di questi è relativo proprio alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali – e cioè la possibilità di essere eletti al massimo due volte nei comuni (votata a luglio scorso). Raggi infograficaIl tuo browser non supporta il tag iframe Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev «Il limite dei due mandati era stato introdotto principalmente per parlamentari e consiglieri regionali», si legge in un post a firma di Vito Crimi sul Blog delle Stelle. «Ora è arrivato il momento di interrogarci sul ... Leggi su open.online

