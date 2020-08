Cashback: dal 1° dicembre per chi paga con carta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cashback a dicembreCashback da dicembre, i fondiCashback: come funzioneràCashback a dicembreTorna su Dal primo dicembre partirà il Cashback, cioè il meccanismo dei rimborsi per chi paga con moneta elettronica. E' quanto prevede il decreto agosto. Le coperture finanziarie per partire immediatamente sono risultate insufficienti. Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri ha spiegato che per gli acquisti con strumenti elettronici, annunciato lo scorso anno con il nome di "bonus Befana" e rinviato causa emergenza, si partirà da dicembre. Dunque sarà anticipato rispetto a quanto stabilito nella riprogrammazione ma serviranno successivi provvedimenti attuativi. ... Leggi su studiocataldi

StudioCanu : Cashback: dal 1° dicembre per chi paga con carta - bisciahadid : RT @LuigiGarofalo: Il premier Conte in diretta da Palazzo Chigi: “Per chi paga con la moneta elettronica #cashback dal primo dicembre 2020… - Giospam : RT @LuigiGarofalo: Il premier Conte in diretta da Palazzo Chigi: “Per chi paga con la moneta elettronica #cashback dal primo dicembre 2020… - Key4biz : RT @LuigiGarofalo: Il premier Conte in diretta da Palazzo Chigi: “Per chi paga con la moneta elettronica #cashback dal primo dicembre 2020… - LuigiGarofalo : Il premier Conte in diretta da Palazzo Chigi: “Per chi paga con la moneta elettronica #cashback dal primo dicembre… -