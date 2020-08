Calciomercato – Il Crotone guarda in casa Inter: piacciono Esposito ed Agoumé (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Crotone ha chiesto i due baby talento all’Inter In vista del ritorno in Serie A il Crotone cerca rinforzi e guarda in casa Inter. I pitagorici, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbero chiesto ai nerazzurri sia Sebastiano Esposito sia Lucien Agoumé. “Per entrambi si tratta sulla base del prestito, con la ferma volontà del Crotone di portare entrambe le operazioni a conclusione. C’è fiducia, soprattutto per Agoumé, di portare a buon fine l’operazione in tempi brevi”. (fonte: Sky Sport) L'articolo Calciomercato – Il Crotone guarda in casa Inter: piacciono ... Leggi su intermagazine

DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, non solo #Esposito dall'#Inter: chiesto #Agoume - faye_hamed : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Crotone, non solo #Esposito dall'#Inter: chiesto #Agoume - ArenaRosario : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Crotone, non solo #Esposito dall'#Inter: chiesto #Agoume - MagicoMagicoEmi : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Crotone, non solo #Esposito dall'#Inter: chiesto #Agoume - nerazzurro32 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Crotone, non solo #Esposito dall'#Inter: chiesto #Agoume -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Crotone Calciomercato | Crotone, per il centrocampo si guarda in casa della Spal • ilRossoBlu.it ilRossoBlu.it Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live

Fabio Liverani e il Lecce, una storia destinata ad andare avanti. Incontro positivo tra l'allenatore e Pantaleo Corvino, tornato a dirigere l'area tecnica giallorossa: i due hanno anche raggiunto un'i ...

Calciomercato Inter: pressing del Crotone per Agoumé e Esposito. I dettagli

Il neo promosso Crotone ha grandi ambizioni. Nel prossimo campionato di Serie A non vuole fare la figura della comparsa e per questo motivo si sta iniziando a muovere per rinforzare la rosa. Secondo q ...

Fabio Liverani e il Lecce, una storia destinata ad andare avanti. Incontro positivo tra l'allenatore e Pantaleo Corvino, tornato a dirigere l'area tecnica giallorossa: i due hanno anche raggiunto un'i ...Il neo promosso Crotone ha grandi ambizioni. Nel prossimo campionato di Serie A non vuole fare la figura della comparsa e per questo motivo si sta iniziando a muovere per rinforzare la rosa. Secondo q ...