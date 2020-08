Benedetta Rossi in lutto, sta malissimo: “Ci ha lasciati ieri sera” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Questo articolo Benedetta Rossi in lutto, sta malissimo: “Ci ha lasciati ieri sera” . Benedetta Rossi ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato il lutto a tutti i suoi fan: la food blogger è disperata, le mancherà tantissimo. Gravissimo lutto nella vita di Benedetta Rossi e di suo marito che purtroppo devono fare i conti con la scomparsa di un amico davvero molto speciale. Stiamo infatti … Leggi su youmovies

fanpage : Il dolore di Benedetta Rossi - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Morto Nuvola, il cane di Benedetta Rossi: «Mio marito ha pianto per la prima volta» - muscy69 : @DanieleMeloni80 è morto il cane di Benedetta Rossi non capisco perche' dovremo parlare e scrivere del Libano - Corriere : Morto Nuvola, il cane di Benedetta Rossi: «Mio marito ha pianto per la prima volta» - alberto88ca : @DanieleMeloni80 Chi è Benedetta Rossi? O forse il cane era davvero un VIP (very important pet)? -