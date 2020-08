Atalanta, Gasperini: "Peccato, ci sentivamo in semifinale" (Di mercoledì 12 agosto 2020) LISBONA - " C'è grande rammarico , siamo arrivati molto vicini e mancava pochissimo. Sembrava ce la potessimo fare, poteva essere una grande impresa ". Così il tecnico dell' Atalanta Gian Piero ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Come la Nazionale, bello che tutta Italia tifi per noi' - DiMarzio : #UCL | #Atalanta, #Gasperini: 'Arrivati a questo punto noi non perderemo mai: o vinceremo o impareremo' ??… - Atalanta_BC : ??? | Press conference #Gasperini: 'Sappiamo benissimo l'attesa che c'è intorno a questa gara per la passione e l'a… - pepito2402 : Condó che continua a parlare di scudetto in ottica Atalanta con Gasperini e Luca Percassi, evidentemente non conosce la famiglia Percassi. - Santa030 : RT @SpudFNVPN: È finita. Come è giusto che fosse! Atalanta Merda! Il calcio,non è un gioco. GASPERINI MAIALE -