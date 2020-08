Amadeus, a distanza di un anno arriva la confessione sul Festival di Sanremo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Amadeus ha condotto con ottimi risultati lo scorso Festival di Sanremo, tanto da essere scelto nuovamente come conduttore anche per la prossima edizione. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il presentatore racconta i primi preparativi per l’edizione 2021 della kermesse canora e anticipa alcune novità importanti. Amadeus e i preparativi per il prossimo Festival In occasione della 71° edizione del celebre evento tv, Amadeus preferisce parlare di 70+1. “L’1 è una sorta di ripartenza dopo questo anno inimmaginabile che abbiamo vissuto. E non lo considero il mio secondo Festival, ma il primo dopo l’epidemia” dichiara il conduttore. Un’importante novità è che il prossimo ... Leggi su thesocialpost

annakiara119 : RT @itsmwengo: Anche a distanza di mesi quando parte Sincero mi si apre un mondo di ricordi: il testo cambiato, il ‘che succede’ di Morgan,… - 83_stardust : RT @itsmwengo: Anche a distanza di mesi quando parte Sincero mi si apre un mondo di ricordi: il testo cambiato, il ‘che succede’ di Morgan,… - itsmwengo : Anche a distanza di mesi quando parte Sincero mi si apre un mondo di ricordi: il testo cambiato, il ‘che succede’ d… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus distanza Amadeus, a distanza di un anno arriva la confessione sul Festival di Sanremo Thesocialpost.it Amadeus, a distanza di un anno arriva la confessione sul Festival di Sanremo

Amadeus ha condotto con ottimi risultati lo scorso Festival di Sanremo, tanto da essere scelto nuovamente come conduttore anche per la prossima edizione. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il pr ...

Il cane vuole stare sotto la coperta con la padrona: lei lo accontenta

Antonino Cannavacciuolo debutta come tenore, il salto da Masterchef all'opera lirica Antonino Cannavacciuolo non si accontenta della televisione, ma vuole conquistare anche la scena teatrale. Ed è que ...

Amadeus ha condotto con ottimi risultati lo scorso Festival di Sanremo, tanto da essere scelto nuovamente come conduttore anche per la prossima edizione. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il pr ...Antonino Cannavacciuolo debutta come tenore, il salto da Masterchef all'opera lirica Antonino Cannavacciuolo non si accontenta della televisione, ma vuole conquistare anche la scena teatrale. Ed è que ...