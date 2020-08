Adriana Volpe rischia il licenziamento? La soluzione di Tv8 per “Ogni mattina”: ecco cosa è successo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Adriana Volpe rischia il licenziamento? Se lo chiedono in molti visti gli scarsi ascolti di Ogni Mattina. Arriva la soluzione di TV8: cambiamenti in vista. Fonte Instagram – @AdrianaVolperealOgni Mattina ha faticato a trovare il suo posto all’interno del palinsesto, gli scarsi ascolti hanno fatto tremare i fan di Adriana Volpe che hanno temuto per un licenziamento della loro beniamina. Anche Giancarlo Magalli non aveva mancato di far notare gli scarsi ascolti dell’ex collega, con a quale continua la querelle che dura ormai da anni. TV8 si è trovata nella posizione di dover compiere una scelta per il futuro della trasmissione con la ... Leggi su chenews

