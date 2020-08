20enne violentata in spiaggia a Fregene, ragazzo individuato grazie ai social (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sarebbe stato individuato dai Carabinieri della Compagnia di Ostia, grazie ad alcune immagini postate sui social network, il ragazzo che domenica sera aveva dapprima chiacchierato, poi si era allontanato con la 20enne che poi la mattina dopo era stata ritrovata seminuda e priva di sensi sulla spiaggia a Fregene, nei pressi dello stabilimento balneare dove era andata a passare la serata. Le foto, scattate all’interno dello stabilimento nel corso della serata, sono state sottoposte alle amiche della 20enne, che lo avrebbero riconosciuto. Ma per essere certi che sia proprio lui la persona con cui la ragazza ha avuto un rapporto sessuale si attende il risultato dell’esame del Dna. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : 20enne violentata in spiaggia a Fregene, ragazzo individuato grazie ai social - VirgilioVazzari : Abbandonata in spiaggia a Fregene: 20enne violentata - infoitinterno : Abbandonata in spiaggia a Fregene: 20enne violentata - CiaoKarol : Trento. Ragazza di 20 anni, disabile, per oltre un anno abusata da tre anziani: A Trento una 20enne disabile è stat… - TelevideoRai101 : Trentino,20enne violentata da 3 anziani -