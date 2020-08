Windows 10 20H2: disponibile la build 19042.450 (Di martedì 11 agosto 2020) È da poco disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Windows 10 20H2 che hanno scelto il canale di distribuzione Beta: si tratta della build 19042.450. Changelog We have fixed an issue in Universal Windows Platform (UWP) apps that allows single sign-on authentication when an app does not have the Enterprise Authentication capability. With the release of CVE-2020-1509, UWP applications might begin prompting the user for credentials. Security updates to the Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows Graphics, Microsoft Graphics Component, Windows Kernel, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, the Windows Wallet ... Leggi su windowsinsiders

filippo_mol : Download e novità di Windows 10 20H2 Build 19042.450 Insider Preview - faggyvee : Download e novità di Windows 10 20H2 Build 19042.450 Insider Preview - ProH4Ck : Download e novità di Windows 10 20H2 Build 19042.450 Insider Preview - alex_m_84 : Download e novità di Windows 10 20H2 Build 19042.450 Insider Preview -