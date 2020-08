US Open, la rinuncia di Popyrin fa felice Andy Murray: lo scozzese entra di diritto nel main draw (Di martedì 11 agosto 2020) Buone notizie per Andy Murray, il tennista scozzese verrà inserito direttamente nel tabellone principale degli US Open 2020 dopo la rinuncia di Alexei Popyrin, che ha deciso di saltare lo Slam americano a causa dell’emergenza Coronavirus. Quinn Rooney/Getty ImagesL’australiano aveva già fatto capire di non voler partecipare all’evento di New York, ma solo nelle ultime ore ha ufficializzato il suo forfait, permettendo così a Murray di accedere al main draw. La wild card che sarebbe dovuta andare allo scozzese passa dunque allo statunitense Mitchell Krueger, n.195 della classifica mondiale. Infine, il destino capitato a Murray potrebbe toccare anche ... Leggi su sportfair

ansacalciosport : Tennis: paura covid, Kunetsova rinuncia agli US Open. Russa salterà anche torneo di Cincinnati la prossima settiman… - Dome689 : RT @Open_gol: «I parlamentari M5s stanno firmando un’autocertificazione per rinunciare alla privacy. Quei nomi dovrebbero uscire allo scope… - Open_gol : «I parlamentari M5s stanno firmando un’autocertificazione per rinunciare alla privacy. Quei nomi dovrebbero uscire… - sportface2016 : #USOpen2020, arriva anche il forfait della #Kuznetsova: 'A causa della situazione sfavorevole dovuta al coronavirus… - IlmsgitSport : Anche la Kuznetsova rinuncia agli US Open: «Ci sono troppi rischi» -