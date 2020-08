Ufficiale Xiaomi Mi 10 Ultra: scheda tecnica e prezzi per la Cina (Di martedì 11 agosto 2020) Ci siamo, dopo tutta una serie di indiscrezioni a rincorrersi sul web, lo Xiaomi Mi 10 Ultra è finalmente Ufficiale. Scegliendo comunque un evento live - con tutte le misure di sicurezza del caso - a differenza di Samsung che ha optato per una diretta streaming per il suo Galaxy Unpacked 2020, Xiaomi ha quindi alzato il sipario sul suo futuro. Ed in particolare sul suo nuovo top di gamma per il mercato mobile, conosciuto in precedenza come Mi 10 Pro Plus. Oltre a confermare il cambio di nome in occasione dei festeggiamenti per i dieci anni dalla fondazione dell'azienda cinese, la kermesse ha naturalmente messo sul piatto tutti i dettagli per il nuovo smartphone, dalla scheda tecnica al prezzo di lancio. Prima di tutto, è bene chiarire che lo Xiaomi Mi ... Leggi su optimagazine

roccaldo_osanna : @Larabrusi @ElBuffi82 Xiaomi senza alcun dubbio. Valuta nel sito ufficiale. A volte più conveniente di Amazon. - GizChinait : #XIAOMI Mi TV LUX Transparent Edition: ufficiale la prima Transparent OLED al mondo #XiaomiMiTV… - MiuiBlog : ??[NEWS] #Redmi K30 Ultra ufficiale con display AMOLED 120Hz e MediaTek Dimensity 1000+ #Xiaomi #K30Ultra… - FedRedBlack : RT @HDblog: Xiaomi Mi 10 Ultra ufficiale: caratteristiche e prezzi Cina - Albus961 : RT @GizChinait: #Redmi K30 Ultra ufficiale: è il nuovo POCO F2 Ultra? #RedmiK30Ultra #XIAOMI -