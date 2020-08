"Travaglio, mi fai tristezza". Bordata di Giletti finito sotto scorta: la vergogna del direttore grillino (Di martedì 11 agosto 2020) sotto scorta per le minacce del boss Filippo Graviano, scoperte solo grazie a un articolo de L'Espresso. Si parla di Massimo Giletti, il conduttore di Non è l'arena su La7 nel mirino della mafia per le sue inchieste su giustizia e scarcerazioni facili nei giorni del coronavirus. E Giletti torna a sfogarsi in un'intervista a Repubblica: "Mi hanno lasciato solo, ecco perché è finita così", premette. Dunque, spiega che "non posso entrare nei dettagli: mi hanno comunicato che avrei avuto la scorta. So che ormai devo affrontare un nuovo modo di vivere, che mi piaccia o no". Giletti aggiunge: "Devi vivere senza pensarci, se no diventi prigioniero di un labirinto dal quale rischi di non uscire". E ci riesce? "No. Però il sole aiuta e c'è sempre il ... Leggi su liberoquotidiano

