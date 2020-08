Temptation Island, Sofia e Alessandro sono tornati insieme? Il gossip (Di martedì 11 agosto 2020) Ritorno di fiamma tra Sofia e Alessandro dopo Temptation Island? I due sono stati pizzicati a cena insieme Si torna a parlare di Sofia Calesso e Alessandro Medici, noti per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Loro sono stati i primi a lasciare il reality delle tentazioni, nonostante le incomprensioni e la gelosia provata avevano deciso di lasciare il villaggio insieme. Dopo il falò di confronto le cose tra loro sembravano procedere a gonfie vele, insieme hanno trascorso momenti molto speciali ma la loro serenità di coppia è durata davvero poco. Un ... Leggi su nonsolo.tv

