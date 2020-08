Sarri Juventus, Moggi: “Sapeva già dell’esonero, scelta migliore” (Di martedì 11 agosto 2020) Sarri Juventus – Luciano Moggi ha parlato dell’esonero del tecnico toscano e del conseguente ingaggio di Andrea Pirlo tramite i microfoni di TMW Radio. Secondo l’ex direttore sportivo, l’ex Napoli non era il profilo giusto per la società di Agnelli e, a causa di alcune interviste molto discutibili, poteva prevedere la scelta della società. Juventus: Moggi sull’esonero di Sarri “Sapeva già prima della partita contro il Lione di essere fuori. Ogni società fa i suoi programmi e le sue riflessioni. Le riflessioni si fanno quando si vince, in quei momenti si è più lucidi. La Juve ha analizzato tutto dopo aver vinto il campionato. Qualche intervista ha lasciato a desiderare, non è un ... Leggi su juvedipendenza

