Rimini, mamma denunciata: aveva abbandonato 3 figli sul balcone (Di martedì 11 agosto 2020) . Il quarto, di soli 2 anni, era da solo in casa mentre lei era uscita Una mamma di origine egiziana è stata denunciata a Rimini per abbandono di minore nella giornata di lunedì. La donna ha lasciato i suoi quattro figli in casa mentre si era … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DaniPitarresi : RT @fanpage: Ha lasciato tre figli piccoli sotto al sole sul balcone, un altro era chiuso in casa - repubblica : Rimini, lascia tre figli piccoli chiusi in balcone per fare la spesa: mamma denunciata - AnnaritaNinni : Rimini, lascia tre figli sul balcone per andare a fare la spesa: mamma denunciata - fanpage : Ha lasciato tre figli piccoli sotto al sole sul balcone, un altro era chiuso in casa - occhio_notizie : Rimini, lascia tre figli piccoli chiusi fuori al balcone: mamma denunciata -