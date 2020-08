Rientro a scuola: supporto psicologico per alunni e personale al Villaggio dei Ragazzi (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMaddaloni (Ce) – A partire dal prossimo anno scolastico, alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi sarà previsto per gli alunni e per il personale scolastico delle Scuole Superiori di II grado una serie di attività di sostegno psicologico per far fronte ad eventuali situazioni di insicurezza, stress, timore o difficoltà di concentrazione che dovessero insorgere in conseguenza della emergenza epidemiologica di questi mesi. Il supporto psicologico verrà coordinato dal Centro di ascolto psicologico interno all’Ente e sarà fornito attraverso colloqui con la referente del settore. “Un’assistenza psicologica adeguata – ha dichiarato Il Commissario Straordinario ... Leggi su anteprima24

AzzolinaLucia : Da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione potete trovare, in un’unica sezione, tutte le informazioni sul rient… - AnnaAscani : Dopo le linee guida 0-6 e l’ordinanza sull’organico arriva la firma, importantissima, del protocollo di sicurezza c… - Donatel58978575 : RT @MinervaMcGrani1: parlaci delle autopsie negate, del rientro a scuola a settembre, dei dipendenti pubblici che ancora fanno smart workin… - loveasachild : RT @MinervaMcGrani1: parlaci delle autopsie negate, del rientro a scuola a settembre, dei dipendenti pubblici che ancora fanno smart workin… - vanessgenovese : RT @AzzolinaLucia: Da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione potete trovare, in un’unica sezione, tutte le informazioni sul rientro a… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola Scuola, il ministero apre il portale dedicato al rientro a settembre La Repubblica Rientro a scuola, la pagina dedicata del M.I. con documenti e FAQ

assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall’allegato 1 del documento CT ...

Come sarà il rientro a scuola? Le risposte in una sezione dedicata sul sito del Ministero

Come si rientrerà a scuola? Quali garanzie di sicurezza? Come si reagirà davanti a un caso positivo? quali servizi verranno garantiti? quale sarà l’orario del tempo scuola? A chi saranno fatti i tampo ...

assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall’allegato 1 del documento CT ...Come si rientrerà a scuola? Quali garanzie di sicurezza? Come si reagirà davanti a un caso positivo? quali servizi verranno garantiti? quale sarà l’orario del tempo scuola? A chi saranno fatti i tampo ...