Pregliasco a muso duro sulla movida: «Ho visto video aberranti, il comitato tecnico era contrario a riaprire le discoteche» (Di martedì 11 agosto 2020) Ormai le notizie di giovani che rientrano dalle vacanza all’estero con il Coronavirus sono all’ordine del giorno. Il 10 agosto è stato il turno di sette ragazzi tornati positivi da una vacanza in Grecia, oggi di un altro gruppo tornato dalla Croazia. Per non parlare poi degli assembramenti in discoteca senza mascherina. «Ho visto video aberranti», commenta il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano, che in un’intervista a Il Fatto Quotidiano analizza la scelta del governo di far riaprire le discoteche e i conseguenti casi di contagio. La riapertura delle discoteche «Il comitato tecnico scientifico non era d’accordo, aveva ... Leggi su open.online

