Meteo verso ondata di calore impressionante, anche oltre i 45°C

Meteo estremo verso l'Italia nuovamente, con l'ondata di calore che par prenderà potenza inaudita. Gli ultimi aggiornamenti degli elaboratori prospettano picchi termici da record per Sardegna e Sicilia. In questo approfondimento osserveremo i valori massimi del periodo di previsione di tutti i comuni d'Italia. Spiccano vari comuni della Sardegna con valori incredibilmente elevati; leggiamo anche temperature sopra i 45°C. Nell'elenco di località che ci viene proposto ci sono in prevalenza comuni della Sardegna e della Sicilia, tutti con estremi termici sopra i 42°C. Attendiamo di avere conferma di un tale estremo, che specie nelle zone coinvolte, costituirebbe una situazione Meteo estrema, da record, e con il serio rischio che ...

Meteo estremo verso l’Italia nuovamente, con l’ondata di calore che par prenderà potenza inaudita. Gli ultimi aggiornamenti degli elaboratori prospettano picchi termici da record per Sardegna e ...

Ultime meteo: Bolla d’aria ROVENTE record dal Sahara verso ITALIA

Siamo nella settimana di Ferragosto, ed il caldo si è diffuso a tutta Italia. Caldo che si prospetta duraturo, anche se su questo ci sarebbero diverse opportunità per un blando refrigerio, quantomeno ...

