Maria De Filippi torna in studio | Anticipazioni impreviste di Uomini e Donne (Di martedì 11 agosto 2020) Maria De Filippi torna in studio inaspettatamente e si mostra pronta a registrare una nuova puntata di Uomini e Donne. La conduttrice decide così di tornare dalle vacanze e si mostra carica per una nuova stagione del talk show. Durante la scorsa settimana gli autori del programma hanno ideato un nuovo modo di scegliere i tonici, lasciando l'ultima decisione proprio ai loro fan. Uomini e Donne ha così deciso di cd ad scegliere ai telespettatori due dei tre trinità che con i voti più alti potranno avere la possibilità di salire sul trono. Nonostante il primo tronista dei quattro sia già stato scelto ed è Alessandro Bastiano, Maria De Filippi sembra

