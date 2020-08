Lorenzo Guarnaccia, è salernitano il nuovo capo della Digos di Potenza (Di martedì 11 agosto 2020) Da qualche giorno a Potenza si è insediato il nuovo capo della Digos, il vice questore Lorenzo Guarnaccia. salernitano, 52 anni, laureato in Giurisprudenza ed in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, Guarnaccia entra in Polizia nel 1995, prima come funzionario addetto e poi in qualità di dirigente del Commissariato distaccato di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. A seguito dell’istituzione del Polo di Polizia di Gioia Tauro, da parte del Questore pro-tempore di Reggio Calabria, gli è stato affidato l’incarico di Dirigente delle Volanti dei dipendenti Commissariati “satellite” di Gioia Tauro, Palmi, Taurianova, Cittanova e Polistena. Nel 1999 ... Leggi su ildenaro

