L’isola di Rum in Scozia cerca turisti (Di martedì 11 agosto 2020) Rum, l’isola scozzese che cerca turisti per la vita, è nelle Ebridi Interne. Uno di quei paesaggi che quando lo vedi la prima volta, non riesci più a togliertelo dalla mente. Deve essere proprio questo il motivo per cui si è deciso di lanciare questa proposta stravagante destinata a tutti coloro spinti da spirito di … Leggi su periodicodaily

periodicodaily : L’isola di Rum in Scozia cerca turisti - eleonoraanello : RT @eHabitatit: Se il vostro sogno è vivere su una piccola #isola remota e semidisabitata, ecco l’occasione che fa per voi. Il villaggio di… - eHabitatit : Se il vostro sogno è vivere su una piccola #isola remota e semidisabitata, ecco l’occasione che fa per voi. Il vill… -

Ultime Notizie dalla rete : L’isola Rum In Viaggio. Cuba: racconto di una serata alcolica sulle tracce di Hemingway a la Habana Gambero Rosso