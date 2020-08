Le prime immagini dal set della serie evento “Leonardo” (Di martedì 11 agosto 2020) Sono terminate le riprese della grande serie evento Rai "Leonardo", che svela i misteri di uno dei più affascinanti ed enigmatici personaggi della storia, e che andrà in onda nel 2021. Queste sono le prime immagini del maestoso e blindatissimo set. I numeri parlano da sé: oltre 50 location, circa 500 addetti, oltre 1900 ore di lavorazione, 3000 comparse, 2500 costumi.Il filmato con le musiche di John Paesano mostra le città di Firenze e Milano in epoca rinascimentale, ricostruite nei pressi degli studi di Lux Vide, produttrice della serie. Alla realizzazione delle scenografie hanno collaborato circa 200 maestranze fra stuccatori, scultori, pittori, decoratori, disegnatori e la squadra di visual effects. "Leonardo" è il ... Leggi su ilfogliettone

