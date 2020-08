“La regina Elisabetta pronta a lasciare il trono nel 2021, ma non al figlio Carlo” (Di martedì 11 agosto 2020) La regina Elisabetta pronta a lasciare il trono? Ne è convinta la biografa reale Angela Levin che, nel nuovo documentario di Channel 5 The Queen and Charles – Mother and Son, spiega come a suo dire la Sovrana sia pronta a fare un passo indietro nel 2021, alla soglia dei 95 anni. Ma non abdicherà in favore del figlio Carlo: Elisabetta II non sceglierà infatti mai la via dell’abdicazione, che giudica un tradimento nei confronti dei sudditi. L’ipotesi più probabile è che invochi una legge del 1728 con cui il primogenito, Carlo appunto, diventerebbe reggente ma non re. “Il principe Carlo sarebbe un sovrano in tutto e per tutto, titolo escluso”, ha spiegato Angela Levin. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano

