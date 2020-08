La Raggi si ricandida a Sindaco di Roma, Calabria (FI): ‘Sbagliare è umano, perseverare è diabolico’ (Di martedì 11 agosto 2020) “L’annuncio della ricandidatura di Virginia Raggi proprio nel giorno in cui l’ennesimo autobus della flotta Atac già “modello per Autostrade” va a fuoco, ha del tragicomico. Il Sindaco di Roma e il M5S stanno sfidando il senso del ridicolo e la pazienza dei cittadini”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Virginia Raggi è stata il peggiore Sindaco della Capitale d’Italia. Roma e i Romani meritano molto di più ed il centrodestra è pronto ad offrire la sua proposta di qualità e competenza per il rilancio di Roma. Tra l’altro la scelta di usare proprio il Sindaco Raggi, fulgido ... Leggi su ilcorrieredellacitta

