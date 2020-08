Inter, Lautaro Martinez diventerà presto papà: la bella Agustina aspetta un figlio! (Di martedì 11 agosto 2020) “Ringrazio la vita per tutto quello che mi accade, per avere una persona come te al mio fianco. Grazie per avermi reso l’uomo più felice del mondo. Ti amo“. Con queste parole, allegate ad una foto postata su Instagram, Lautaro Martinez rende noto a tutti i fan che presto diventerà un giovane papà. Il bomber dell’Inter e la compagna Agustina Gandolfo spettano il loro primo figlio, come testimonia lo scatto che vede i due baciarsi mentre tengono in mano la foto che testimonia la nascita di una piccola vita nella pancia della bella modella argentina.L'articolo Inter, Lautaro Martinez diventerà presto papà: la bella Agustina ... Leggi su sportfair

