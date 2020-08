Giorgia Boscolo, l'unica gondoliera: "Ma ora datemi la licenza" (Di martedì 11 agosto 2020) Dieci anni fa a Venezia ha rotto un secolare monopolio maschile. Ma è ancora una sostituta: "Ho superato l'esame, voglio un'imbarcazione mia" Leggi su quotidiano

di Riccardo Jannello La signora del remo sul piede di guerra. Ai tempi dei dogi le damigelle erano riempite di regali, vesti e profumi per allietare i nobili cittadini, ma oggi i dogi non ci sono più ...Con mani salde, equilibrio e forza scivola sull'acqua dei canali di Venezia con la sua gondola. Con la sola forza delle braccia da dosare attentamente per 12 ore così da condurre l'imbarcazione da una ...